Très Très Bon fête le Beaujolais du renouveau et vous entraîne dans les plus beaux domaines à la rencontre des plus grands vignerons. Mais le Beaujolais n’est pas qu’une scène liquide, c’est aussi un vaste répertoire de cuisine rustique et solide. Entre les tables gastronomiques et les bistrots de village, l’équipe vous sert ce qu’il y a de plus beau dans le Beaujolais !