Divertissement | Cuisine | Compétition Un dîner presque parfait débarque au Cap d’Agde ! Fruits de mer et accent chantant seront au rendez-vous pour ces cuisiniers enjoués et taquins. Nos candidats devront surfer sur les vagues de la compétition pour offrir les meilleures recettes d’Occitanie. Alors, lequel d’entre eux saura convaincre ses invités et remportera le titre de « meilleur hôte de la semaine » ?