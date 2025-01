Blair, la directrice commerciale américaine d'un grand groupe de parfumerie, se rend en Écosse pour acheter la formule d'un parfum rare. Elle rencontre Alistair, le comte de Glenmorie et le propriétaire de la formule, qu'il a toujours refusé de céder. Pour l'obtenir, Blair s'invente une carrière de cinéaste et prétend être là pour réaliser un documentaire sur les Highlands… © REEL ONE ENTERTAINMENT