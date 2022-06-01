Boîte porcelaine

Et si un trésor se cachait dans votre grenier ? Dans chaque épisode, un particulier nous ouvre ses portes, convaincu de posséder une pépite : timbres rares, bijoux de famille, vase ancien ou vieil instrument oublié. Il nous confie l'estimation qu'il en fait et ce qu'il rêve d'accomplir avec cette somme. Rendez-vous ensuite chez un commissaire-priseur, dont le verdict expert réserve parfois de cruelles désillusions… ou de belles surprises !! © C PRODUCTIONS