Vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec Coca-Cola
6play

Le rêve africain

Vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026 vous propose un retour sur les actions historiques qui ont marqué la compétition et les téléspectateurs du monde entier © M6 Créations

Divertissement | Compétition

Les épisodes

  • Le rêve africain
    Le rêve africain

  • Just Fontaine, l’homme aux 13 buts
    Just Fontaine, l’homme aux 13 buts

  • Le choc des nouveaux venus
    Le choc des nouveaux venus

  • Le combat des immortels
    Le combat des immortels

  • Le Brésil, 1986 : l’exploit
    Le Brésil, 1986 : l’exploit

  • Le pays qui s’est réveillé
    Le pays qui s’est réveillé

