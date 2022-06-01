De l’opérette à la comédie musicale, en passant par la chanson et le cinéma, l’infatigable « Nini la chance » a marqué la Belgique et la France d’une trace indélébile. Bien qu’elle ait consacré sa vie à la scène, Annie était bien plus qu’une fantaisiste rigolote de music-hall. Débordante d’énergie, nombreux sont ceux qui se souviennent de son caractère bien trempé. Était-elle si angoissée avant de monter sur scène ? Pourquoi son empreinte est-elle toujours aussi visible ? Alex Vizorek raconte Annie Cordy comme on ne l’a jamais vue. Rencontre avec celles et ceux qui l’ont connue et retour sur les routes qu’elle a empruntées. © SWITCH ON PROD