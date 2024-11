Magazine | Société | Emission Si l’on vous donnait librement la parole à la télévision, vous auriez envie de dire quoi ? Laurent Baffie est parti sur les routes de France et a posé cette question à des milliers de nos compatriotes, partout dans l’Hexagone. Ils sont de tous âges, de tous milieux socio-culturels, de tous courants politiques. Ils sont vrais, ils sont inattendus, ils sont drôles, ils sont touchants. Leurs réponses sont parfois déroutantes ou absurdes mais elles ont le mérite de mêler divertissement et sociologie. Avec le ton “Baffie”, son sens de la provocation mais aussi son intérêt sincère pour les gens et beaucoup de bienveillance, “Vox Populi” c’est une autre manière de montrer les Français.