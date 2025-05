Vrai patriote, le colonel Claus von Stauffenberg s'inquiète de voir Adolf Hitler précipiter l'Allemagne dans le chaos. En 1943, gravement blessé sur le front tunisien, il est rapatrié à Berlin, où on le nomme à un poste haut placé dans l'administration militaire. Le général Henning von Tresckow le met en contact avec un groupe de dissidents. Avec d'autres hauts gradés et des hommes politiques, Stauffenberg met bientôt sur pied l'opération Walkyrie pour éliminer le Führer et renverser le régime nazi. La résistance le charge d’éliminer Hitler en personne. © TF1 DROITS AUDIOVISUELS