S1 E1 - Purgatory

Descendante du légendaire as de la gâchette Wyatt Earp, Wynonna Earp n'a peur de rien. De retour dans sa ville natale, elle combat les vampires et autres démons tués par son arrière-arrière-grand-père, qui reviennent hanter les vivants à cause d'une malédiction qui pèse sur sa famille depuis plusieurs générations. Elle est aidée dans sa mission par ses dons exceptionnels et ses alliés : sa sœur Waverly, l'agent Dolls et son ami immortel Doc Holliday. © 2016 Wynnona Earp Productions Inc.