Dans les 300 zoos français, chaque naissance est un défi : nuits blanches assurées pour les propriétaires et les soigneurs. Les bébés animaux sont une aubaine pour les parcs car pendant leur première année, ils attirent trois fois plus de visiteurs qu'un animal adulte. Encore faut-il que girafons, manchots et lionceaux viennent au monde sans encombre. Pour la première fois, pendant plus d'un an, nos équipes ont pu suivre des ébats amoureux hors du commun et des naissances incroyables. Comme ces bébés girafons qui, après 15 mois de gestation, font une arrivée sur terre fracassante : une chute spectaculaire de 3 mètres de haut car les girafes mettent bas debout. Des caméras infrarouges nous ont permis de capter ces moments rares : ces naissances restent mystérieuses, même pour les soigneurs. La plupart du temps, les animaux sauvages mettent-bas la nuit et se cachent. © PATRICK SPICA PRODUCTIONS