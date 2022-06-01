Émission 1

Pendant la coupe du Monde de la FIFA 2026, M6, en tant que diffuseur officiel de la compétition pour la France, va suivre le parcours de l’équipe de France dans la compétition à travers le programme court 100% BLEU. À partir d’images d'archives, des conférences de presse, des entraînements, d’interviews de joueurs et bien sûr des matchs, le PC 100% BLEU offrira aux téléspectateurs d’M6 une pastille quotidienne permettant de suivre la progression de l’équipe de France dans la compétition. © M6 Créations