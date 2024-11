Chaque année au Royaume-Uni, ce sont 10 millions de tonnes d’aliments qui finissent à la poubelle. Un gâchis insensé lorsqu’on sait que cette quantité suffirait à nourrir 145 000 personnes pendant toute leur vie. Découvrez le combat de David Cairns et Robin Aitken, deux activistes engagés dans la lutte contre le gaspillage, pour changer les mentalités et enfin vaincre ce fléau. © RAW CUT TELEVISION LTD / WIRETAP LTD