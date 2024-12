1 magazine

Beaucoup d’événements qui ont marqué l’actualité renferment encore de nombreux secrets. Et cela dans tous les domaines de la société (faits divers, faits de société, people). Raisons d’État, devoir de réserve, enjeux économiques et politiques : autant d’éléments qui n’ont pas permis au grand public de savoir ce qu’il s’est vraiment passé. Secrets d’actualité lève le voile et révèle les dessous d’un événement à travers les témoignages de ceux qui l’ont vécu de l’intérieur. © C PRODUCTIONS