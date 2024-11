Créés en 2016, les Scrimmage People, première équipe de cheerleaders masculine de France, soutiennent l’équipe féminine et féministe de Roller Derby de Lille. Des filles qui font du Roller Derby supportées par des garçons en mini shorts, c’est le monde à l’envers… ou pas, justement ! Suivez l’incroyable parcours de cette équipe amateur hors normes qui souhaite, de manière ludique et joyeuse, déconstruire les stéréotypes liés au genre et défendre des valeurs d’inclusion et de respect. © Sparkle Media