Divertissement | Spectacle | Compétition Cette saison, les artistes vont bousculer les conventions avec humour et proposer un show qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Karine Le Marchand, la maîtresse de cérémonie, sera toujours accompagnée des juges Éric Antoine, Hélène Segara, Marianne James et Sugar Sammy. Chacun leur tour, ils vont juger et conseiller les 120 candidats qui vont se présenter à eux. Pour passer la première étape des auditions, il faut décrocher au moins trois "oui" du jury. S’il y a deux "oui" et deux "non", c’est un panel de spectateurs, présent dans le public, qui décidera si l’aventure continue ou pas… 5 Golden Buzzers, donnant accès à la demi-finale, sont disponibles : quatre pour les juges et un pour Karine Le Marchand. Et le Platinium Buzzer, ce buzzer “magique” qui envoie directement en finale, est de retour. Mais il n’y en a qu’un, et il doit être attribué à l’unanimité par les quatre juges.