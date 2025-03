Amber Leighton, une femme riche et arrogante, profite de son luxueux yacht en compagnie de ses amis. Au sein de l'équipage se trouve Giuseppe, un marin qu'elle s'amuse à humilier constamment. Un jour, alors qu'elle lui demande de la conduire à terre, leur embarcation tombe en panne et fait naufrage sur une île déserte... © 2002 Columbia Pictures Industry, Inc. All rights reserved