Responsable d'un accident de voiture ayant causé la mort de sa femme, Ben Thomas, en quête de rédemption, décide de transformer la vie de 7 personnes qu'il ne connaît pas. Une fois son plan en marche, rien ne peut l'arrêter, il en est certain. Mais Ben va tomber amoureux de l'une de ces personnes et voir sa propre vie bouleversée... © 2008 Columbia Pictures Industries, Inc. and Beverly Blvd LLC. All Rights Reserved.