Abonnée au crime
Romancière multi-récompensée, Hannah Ryan se voit pourtant remerciée par son éditeur, qui se sépare d'elle du jour au lendemain. Sous l'impulsion de son amie et agent, Hannah décide de publier des chroniques sanglantes sur Internet, fortement inspirées de sa vie. Lorsque l'éditeur est retrouvé mort de la manière décrite dans son premier chapitre, l'intérêt du public va aller en grandissant. S'agit-il d'une coïncidence ou un tueur reproduit-il les meurtres de ses chroniques ? © BATRAX ENTERTAINMENT

Téléfilm | Thriller

