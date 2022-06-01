Souppes-sur-Loing (1/2)

Pendant 30 jours, deux experts en hôtellerie, Fred Sirieix et Pauline Petta, viennent en aide à des patrons d'hôtel en crise pour les aider à redresser la barre. Cash, exigeant mais bienveillant, le binôme s'installe à l'hôtel et passe tout au crible afin de proposer un plan d'action aux propriétaires pour relancer leur hôtel et améliorer les relations humaines au sein de l'entreprise. Face à des vérités parfois difficiles à entendre, les hôteliers n'ont qu'un seul choix : se remettre en question et transformer leur établissement ! ITV STUDIOS FRANCE