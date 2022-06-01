Amours, la révolution Z
Amours, la révolution Z
m6replay

La génération Z a-t-elle tué l’amour ? Rencontres en ligne, polyamour, relations sans lendemain, amour platonique… Dans un monde où l’amour se vit à travers les écrans, la génération Z bouscule les codes du romantisme. Clara Pelletier part à la rencontre de sa génération, questionne ses convictions et pratiques, avec l’ambition de faire la lumière sur les relations d’aujourd’hui et de demain. Et si la génération Z cherchait à réinventer l’amour pour mieux le sauver ? © C PRODUCTIONS

Voir la vidéo

Film | Société | Actualités

Le prix de la jeune créationLe prix de la jeune création

  • Prix de la jeune création

Pour aller plus loin...Pour aller plus loin...

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Cher Noël
    gulli
  • Magnitude 10.5 : l'apocalypse (2/2)
    6terreplay
  • Enquête exclusive
    m6replay
  • Beyblade X
    gulli
  • Les Triplettes de Belleville
    6play
  • Kirikou et la sorcière
    m6replay
  • Kirikou et les hommes et les femmes
    m6replay
  • Dramaworld
    m6replay
  • Hot yachts : Miami
    w9replay
  • Princes et princesses
    m6replay
  • Zone interdite
    m6replay
  • Capital
    m6replay