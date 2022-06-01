La génération Z a-t-elle tué l’amour ? Rencontres en ligne, polyamour, relations sans lendemain, amour platonique… Dans un monde où l’amour se vit à travers les écrans, la génération Z bouscule les codes du romantisme. Clara Pelletier part à la rencontre de sa génération, questionne ses convictions et pratiques, avec l’ambition de faire la lumière sur les relations d’aujourd’hui et de demain. Et si la génération Z cherchait à réinventer l’amour pour mieux le sauver ? © C PRODUCTIONS