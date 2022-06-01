Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi. Où la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir un sujet d’engueulade sur Facebook. Où tout le monde a 50 filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses propos. Où la nuance n’existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez Castorama. Où l’humour est coincé entre la censure et le politiquement correct. Il est vraiment temps de se reparler ! © Arpagon Productions