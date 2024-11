Alex Vizorek nous raconte la vie de Jacques Brel, décédé il y a plus de 45 ans. L’héritage artistique de Brel est toujours très vivant. Nombreux sont les chanteurs et comédiens que « le grand Jacques » influence encore aujourd’hui. Pourquoi son empreinte est-elle toujours visible ? Qu’avait-il de si particulier ? Ce documentaire retracera le parcours de l’artiste à travers des images d’archives rares. Alex Vizorek est parti à la rencontre de celles et ceux qui l’ont bien connu et ont été inspirés par lui. © Switch On Prod