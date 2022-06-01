Los Angeles, 1926. Manny Torres, homme à tout faire des studios Kinoscope, est chargé de faire porter un éléphant pour la soirée orgiaque du producteur Don Wallach. Lors de la fête où est présente la star du studio, Jack Conrad, il rencontre Nellie LaRoy, qui rêve de devenir actrice. Manuel, qui se rêve en assistant réalisateur, lui avoue vouloir aussi percer à Hollywood. Tous les deux profitent d’un concours de circonstances pour se retrouver le lendemain sur le tournage d’un film historique dans lequel Jack Conrad tient le rôle principal. © PARAMOUNT PICTURES