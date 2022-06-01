Après avoir épousé le séduisant et riche Mitch Hiller, Slim, serveuse, pense enfin pouvoir commencer une nouvelle vie. Pourtant, au fil des années, Mitch dévoile sa vraie personnalité, celle d'un mari aussi violent qu'infidèle. Révoltée, Slim le quitte et s'enfuit avec sa fille, Gracie. Mais Mitch n'en reste pas là et la traque sans relâche. Slim n'a d'autre choix que de faire face. Commence alors pour elle un entraînement physique sans relâche, afin d'affronter son époux à armes égales. © 2002 Columbia Pictures Industries, Inc.