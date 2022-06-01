Babysitting 2
Babysitting 2
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Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre, directeur d'un hôtel au Brésil. Avec leurs amis, les deux amoureux espèrent y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons décident de partir en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre profite de l'occasion pour leur confier Yolande, sa mère acariâtre. Mais le lendemain, Sonia n'a pas de nouvelles des garçons et de sa grand-mère. Après des recherches infructueuses, Jean-Pierre retrouve la petite caméra GoPro avec laquelle ils étaient partis. En regardant la vidéo, Sonia et son père découvrent les péripéties de Franck et ses amis... © SOFINERGIE CAPAC

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Film | Comédie | Film français

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