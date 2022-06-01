À la suite d'un accident spatio-temporel, plusieurs personnes appartenant à différentes époques se retrouvent perdues sur une île inconnue. Évadés de la guerre de Sécession, touristes du 21e siècle, étrange capitaine surgi du passé : tous ces individus cohabitent ainsi sur cette île mystérieuse... Ils devront y affronter des créatures monstrueuses, mais aussi un pirate et un volcan en éruption. Pour tous, une seule question compte : comment quitter l'île ? © 2010 Leverage Entertainment, LCC All rights reserved