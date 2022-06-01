César
César
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Vingt ans ont passé. Fanny s'est installée dans une vie confortable et son fils est désormais un brillant polytechnicien. À la mort de Panisse, qui a élevé Césariot comme son propre enfant, Fanny révèle au jeune homme l'identité de son vrai père. Bouleversé, Césariot décide de partir à la recherche de Marius, qui a quitté Marseille pour ouvrir un garage à Toulon. Après une série de quiproquos, Césariot a une explication poignante avec son père en présence de sa mère et de son grand père César. MK2

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Film | Drame

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