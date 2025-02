Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille recomposée : 6 demi-frères et sœurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c'est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart' et ce sera désormais aux parents de se déplacer ! © TF1 DROITS AUDIOVISUELS