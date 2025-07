Rien ne va plus entre Gwen Harrison et Eddie Thomas, couple star d’Hollywood, depuis que Gwen s’est éprise d'Hector, un bellâtre espagnol. Malgré les drames, ils doivent présenter ensemble leur dernier film. Lee Phillips, attaché de presse au chômage et un brin désespéré, tente de les réunir avec l’aide de Kiki, la sœur timide mais pleine de surprises de Gwen... © 2001 Revolution Studios Distribution Company, LLC. All Rights Reserved.