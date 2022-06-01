C'est quoi cette mamie ?
C'est quoi cette mamie ?
gulli

Après deux ans de joyeuse collocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart' avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l'été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l'excentrique Mamie Aurore n'est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C'est le début d'une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! © Gulli

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Jeunesse | Comédie | Pour les plus grands

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