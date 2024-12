1 spectacle

Élodie Poux ose tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d'animatrice petite enfance, cette trentenaire à l'humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d'un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. © LA COMPAGNIE DES INDES