Ahmed Sylla : origami

Ahmed Sylla s'est plié en quatre, tel un origami, pour nous offrir un spectacle dans lequel il évoque de nombreux thèmes sur lesquels on ne l'attendait pas, tels que la religion, ses origines sénégalaises ou encore les actualités qui ont fait la une ces 5 dernières années. Grâce à sa présence magnétique, Ahmed nous offre un mélange de stand-up et de personnages tous plus drôles les uns que les autres, le tout avec beaucoup d'autodérision et d'observation. © Allys Prod