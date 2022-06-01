Christophe Willem en Panorama
Christophe Willem en Panorama
6play

Dans ce concert enregistré dans la salle mythique de l'Olympia, Christophe Willem nous invite à vivre une soirée intime et complice, entouré de ses musiciens, dans une ambiance à la fois chaleureuse et élégante. Porté par son énergie solaire, il interprète les titres de son dernier album "Panorama", ainsi que ses plus grands succès, le tout dans une mise en scène épurée et immersive. Alternant entre les performances sur scène et quelques séquences interviews, ce concert révèle aussi le parcours, les valeurs et les émotions de l'artiste, sans filtre, grâce à des confidences capturées en coulisses et dans son quotidien. © PRISMEDIA

Voir la vidéo

Musique | Concert

Vous aimerez aussi...

  • Boy, Girl, etc.
    6play
  • Petronix les défenseurs des animaux
    gulli
  • Dr Cath - Mission adoption
    6terreplay
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • Dans la tête d'un pro
    w9replay
  • NCIS
    m6replay
  • L'œil de Philippe Caverivière
    m6replay
  • Lego masters : extra brique
    gulli
  • Lego masters
    gulli
  • Blanca
    m6replay
  • Je me souviendrai... de presque tout
    parispremierereplay
  • Très très bon
    parispremierereplay