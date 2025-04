Dans ce « Pot-Pourri », Constance nous fait littéralement déguster de la caricature, du tordu et du cruel, rôtis au second degré et subtilement assaisonnés à la dérision. Chaque personnage, fourré avec soin à la violence verbale poétique et libératrice, est garanti 100 % névrose naturelle. Mi-poétesse, mi-bulldozer, Constance nous accueille dans son univers somptueusement noir et nous invite à dévorer le spectacle de la comédie humaine directement avec les doigts. © MAGNETO PROD