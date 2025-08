Joséphine, 29 ans, vit avec son chat Brad Pitt et complexe sur son physique. Sa vie de bureau n'est pas des plus exaltantes, et quand elle apprend, lors d'un repas de famille, que sa jeune sœur Diane, un peu trop parfaite, va se marier, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Jalouse, elle annonce pour la concurrencer qu'elle va aussi se marier avec un chirurgien brésilien prénommé Marcelo et partir vivre avec lui dans son pays. Mais ce mensonge entraîne une série de quiproquos qu'elle ne parvient plus à contrôler. © UGC IMAGES