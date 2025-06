D-Day, au cœur des combats (1/2)

Dans les premières heures du 6 juin 1944, avant que l'infanterie alliée se lance à l'assaut des cinq plages de Normandie ciblées par l'opération Overlord, les parachutages de soldats débutent. Ils ont notamment pour but de s'emparer des axes reliant la plage à l'intérieur des terres, de contrôler les ponts et de s'emparer des localités et des noeuds routiers, donc d'empêcher l'avancée de renforts allemands et de désorganiser l'ennemi. Les Américains sont les premiers à sauter. L'ancien parachuti © AETN International