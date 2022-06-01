Florent Pagny, le combattant
Florent Pagny, le combattant
Partie 2

Le 25 janvier 2022, Florent Pagny publie une vidéo qui fait l’effet d’une bombe. Le chanteur, alors en pleine tournée à l’occasion de ses 60 ans, annonce être atteint d’un cancer du poumon. En réaction, nombreux sont les Français qui, émus, saluent le courage de sa démarche. En effet, ce que beaucoup n’osent pas dire, Florent Pagny, lui, le clame souvent haut et fort. Pour preuve, à une époque où les stars qui ne paient pas leurs impôts en France sont mal vus, Florent Pagny assume et en fait même un tube : « Ma liberté de penser », sorti en 2003. Démêlés avec le fisc, mais aussi chansons coup de poing et histoires d’amour hors normes : nous allons vous raconter l’impressionnante carrière d’un artiste anticonformiste, jamais là où on l’attend et qui n’a pas sa langue dans sa poche. Quel sera le prochain défi de cet artiste inclassable ? © C PRODUCTIONS

Documentaire | People

