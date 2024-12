1 téléfilm

Lex Riley, ex présentatrice télé récemment divorcée, rejoint son fils à Aspen pour Noël. Seulement, une fois sur place, elle découvre que la réservation de sa suite à l’hôtel n’a pas été enregistrée. Le gérant, Eric Tremblay, lui propose alors d’occuper une chambre du personnel et, en échange du gîte et du couvert, Lex accepte de devenir « gouvernante multifonction » ; une bonne occasion pour elle de se lancer sur les réseaux sociaux pour y partager son expérience… © REEL ONE ENTERTAINMENT