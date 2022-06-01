Épisode 1 - La naissance de Guilmon

Fan du jeu de cartes Digimon depuis sa plus tendre enfance, Takato Matsuda découvre avec étonnement qu’il est capable de donner vie aux êtres de papier qu’il a lui-même créés. Mais sa rencontre avec les énigmatiques Ruki Matsuno et Lee Jenrya, deux dompteurs de Digimon, va lui faire prendre conscience que ces créatures ne sont que, pour certains, des outils leur permettant d’asseoir leur domination. © Akiyoshi Hongo, Toei Animation