S1 E1 - Comment tout a commencé

À la suite de phénomènes naturels inexpliqués, Taichi Kamiya et ses amis se retrouvent propulsés au sein d'un monde parallèle, le Digimonde, peuplé de créatures numériques, les Digimon. Bien que ce nouvel environnement leur semble dans un premier temps paradisiaque, les adolescents prennent rapidement conscience de l’oppression exercée par des factions ennemies sur leurs congénères. Heureusement, ils peuvent compter sur leur Digimon respectif pour les guider et œuvrer à restaurer l’équilibre de cet univers... ADN (Animation Digital Network)