Épisode 13 - L'ultime trahison

Claire Duncan est accro aux K-Dramas et passe ses journées rivée à son écran, fascinée par son acteur préféré, Joon Park, star de la série « Le Goût de l’amour ». Mais son univers bascule lorsqu’elle est mystérieusement aspirée dans son smartphone… et propulsée au cœur de sa série favorite ! Coincée dans Dramaworld, Claire va devoir jouer un rôle essentiel dans l’histoire... aux côtés de son idole. © Third Culture Content Inc. / Dramaworld LLC.