Bande-Annonce

Im Sol est une grande fan et admiratrice de Ryu Seon Jae, membre du célèbre groupe Éclipse. Mais derrière tous ces strass et paillettes, la vie de star est loin d'être rose. Im Sol le constate en apprenant la mort de son idole. Dévastée, elle se retrouve par hasard 15 ans en arrière, encore au lycée. Voyant cela comme une aubaine, Im Sol décide de changer le destin en sauvant Ryu Seon Jae coûte que coûte. © CJ ENM Co. Ltd.