Éric et Quentin : on ne peut plus rien rire
Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un). Mais savons-nous pourquoi nous rions ? Éric et Quentin se sont posé la question, et bim ! Cela a donné un spectacle. Un spectacle d’humour sur le rire, ses mécanismes, son histoire et dans lequel ils abordent plusieurs questions : pourquoi l’humour est-il si important dans notre société ? Qu’est-ce qui distingue l’humour d’avant de l’humour d’aujourd’hui ? Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec n’importe qui ? Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ? « On ne peut plus rien rire » est un spectacle où l’on rit, mais qui permet aussi d’apprendre plein de choses pour frimer le matin à la machine à café. © FLAIR PRODUCTION

