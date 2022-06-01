Ambroise & Xavier
Ambroise & Xavier
6play

Ambroise et Xavier ont décidé de vous faire oublier que vous êtes irrémédiablement mortels et que votre vie n'a aucun sens ! À mi-chemin entre le stand-up et le théâtre, ce spectacle absurde et décalé met en abîme des personnages, des histoires et des thématiques plus ou moins profondes comme la disparition de l'univers, le libre arbitre et les saucisses. Un spectacle qui respecte parfaitement le cahier des charges de l'humour : observations du quotidien, blagues à gogo et même un sketch sur les végétariens ! Rassurez-vous, à un moment, ça dérape... © KIOSCO

Divertissement | Spectacle | Humour

