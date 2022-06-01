Exodus: gods and kings
Exodus: gods and kings
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Moïse et le futur pharaon Ramsès s'aiment comme des frères. Ils ont été élevés ensemble alors que Moïse n'est pas du sang du roi Séthi. Celui-ci, qui a toujours préféré le jeune homme pondéré et sage, meurt et laisse le trône au volcanique Ramsès. Les dissensions éclatent vite entre ces deux hommes très différents. Moïse, athée convaincu, apprend qu'il est d'origine juive, sauvé des eaux par une princesse et élevé par sa sœur, la servante Miriam. En plein doute sur ses origines, il finit par être démasqué par Ramsès qui, sur les conseils de sa mère Tuya, le fait emprisonner. Moïse s'enfuit, s'enfonce dans le désert et se réfugie chez des bédouins... © WALT DISNEY (groupe)

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Film | Action

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