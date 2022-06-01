Gaston Lagaffe
6play

Gaston débarque en stage dans l'entreprise Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu'à faire le bien autour de lui mais qui a le don d'énerver Prunelle, son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ? UGC IMAGES

Voir la vidéo

Film | Comédie | Film français

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Une petite zone de turbulences
    m6replay
  • Couple de stars
    m6replay
  • Les petits mouchoirs
    m6replay
  • Quartier VIP
    m6replay
  • Après vous
    m6replay
  • Le siffleur
    m6replay
  • La planque
    m6replay
  • Un château en Espagne
    m6replay
  • Encore heureux
    m6replay
  • Le jeu de la vérité
    w9replay
  • À deux heures de Paris
    m6replay
  • Cheba Louisa
    m6replay