Gran Turismo
Gran Turismo
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À Cardiff, Jann Mardenborough, un passionné du jeu vidéo Gran Turismo, désespère son père Steve, ouvrier à l'usine et ancien joueur de football. À Tokyo, Danny Moore, qui travaille pour le constructeur Nissan, propose une idée révolutionnaire : choisir quelques champions de jeux vidéo de simulateurs de conduite et leur faire conduire des voitures de course. Les cadres du constructeur automobile acceptent, à la condition que ces courses soient encadrées par un professionnel. Danny fait alors appel à Jack Salter, un ancien pilote devenu mécanicien. © SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

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Film | Action

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