Mr. et Mrs. Smith forment un couple tout ce qu'il y a de plus banal. Pourtant, après quelques années de mariage, Jane et John s'aperçoivent qu'ils vivent dans le mensonge : Jane n'est pas ingénieure informatique ni John entrepreneur. Mr. Smith est exécuteur pour une organisation secrète et Mrs. Smith une tueuse à gage vendant ses services aux plus offrants. Ils ignoraient leurs activités cachées jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en compétition sur un même « contrat »... © REGENCY ENTERTAINMENT