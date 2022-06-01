Gulli Reportages
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Portrait de Nicolas Tourment restaurateur de dinosaures (par Armand)

Gulli Reportages donne la parole à des élèves de 12 à 16 ans partis à la rencontre de professionnels aux parcours inspirants. Restaurateur de dinosaures, créatrice de faux plats, collectionneur de voitures de films ou inventeur d'effets spéciaux : chaque portrait révèle un métier rare et méconnu. Les jeunes reporters découvrent aussi les coulisses du Paris FC et l'engagement d'un agent animalier à la SPA de Gennevilliers. Une série de rencontres authentiques qui valorise la curiosité, la transmission et l'éducation aux médias. © Gulli

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Jeunesse | Pour les plus grands | Emission

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