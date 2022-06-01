Sur la route avec Matt Pokora
Sur la route avec Matt Pokora
gulli

Pour la première fois, Jeanne, Laurène, Loéline, Cyril, Marin et Théo, six jeunes adultes avec trisomie 21, s'envolent à plus de 5 000 km de chez eux pour vivre un voyage extraordinaire, à travers le Québec. Pour certains, c'est la première fois qu'ils s'éloignent de leur cadre familial ; pour d'autres, une première expérience à l'étranger. En compagnie de Matt Pokora, ils vont vivre un dépaysement total, se dépasser et offrir à tous une grande leçon de vie, de tolérance et de courage. Cette aventure extraordinaire changera à jamais le parcours de tous les participants et le regard sur la trisomie. © Gulli

Voir le direct

Jeunesse | Série documentaire | Pour les plus grands

Les dernières émissions

Une autre aventure extraordinaire

  • La brigade extraordinaire

Vous aimerez aussi...

  • Boy Girl etc...
    gulli
  • Ma super Ligue 1
    gulli
  • Jurassic World : la théorie du chaos
    gulli
  • Rio 2
    gulli
  • Oui-Oui enquêtes au pays des jouets
    gulli
  • Le Dino Train
    gulli
  • Too cute (Trop mignon)
    gulli
  • Princes et princesses
    m6replay
  • Robocar Poli : Sain et sauf avec Ambre
    gulli
  • Didou construis-moi...
    gulli
  • Sécurité routière avec Poli
    gulli
  • The Octonauts Specials
    gulli