Pour la première fois, Jeanne, Laurène, Loéline, Cyril, Marin et Théo, six jeunes adultes avec trisomie 21, s'envolent à plus de 5 000 km de chez eux pour vivre un voyage extraordinaire, à travers le Québec. Pour certains, c'est la première fois qu'ils s'éloignent de leur cadre familial ; pour d'autres, une première expérience à l'étranger. En compagnie de Matt Pokora, ils vont vivre un dépaysement total, se dépasser et offrir à tous une grande leçon de vie, de tolérance et de courage. Cette aventure extraordinaire changera à jamais le parcours de tous les participants et le regard sur la trisomie. © Gulli